Le Club Bruges se retire du conseil d'administration de la Pro League

Le Club Bruges ne se présentera pas aux élections de mardi pour prolonger son mandat au sein du conseil d'administration de la Pro League de football. Le CEO des champions de Belgique Vincent Mannaert l'a annoncé dans un courriel aux clubs professionnels lundi, a annoncé Het Nieuwsblad ce qui a été confirmé à Belga. Le Club Bruges en a assez des querelles au sein de la Pro League et préfère prendre du recul.

L'assemblée générale de la Pro League doit choisir mardi huit représentants au conseil d'administration. Pas moins de huit des mandats actuels arrivent en effet à expiration. Seul le représentant de la D1B, Philippe Bormans (Union SG), est certain de conserver son siège. Les quatre représentants du G5 (Marc Coucke/Anderlecht, Michel Louwagie/La Gantoise, Vincent Mannaert/Club Bruges et Bruno Venanzi/Standard) et les quatre représentants du K11 (Mehdi Bayat/Charleroi, Joseph Allijns/Courtrai, Eddy Cordier/Zulte Waregem et Patrick Orlans/Ostende) doivent être remplacés.

Si la proposition de l'administrateur de Charleroi, Mehdi Bayat, est acceptée, il y aura également un siège supplémentaire pour le K11 dans le prochain conseil d'administration. Il est acquis que le Club Bruges ne disposera plus de représentant au sein du conseil d'administration pour le moment

. Mannaert annonce qu'il ne souhaite pas prolonger son mandat qui arrive à échéance. Il y a exactement un an, le président du Club, Bart Verhaeghe, s'était également retiré des conseils d'administration de l'Union belge de football (RBFA) et de la Pro League pour se concentrer sur son propre projet au stade Jan Breydel. Dans un long mail, le CEO des Brugeois a écrit, à la veille des élections, qu'il en avait assez des querelles et des jeux d'influence au sein de la Pro League.

Le Club estime que l'instance qui regroupe les clubs professionnels manque d'une ligne conductrice claire au sein de sa direction et que cela s'est révélé lors des récentes discussions sur les droits télé, l'arrêt des championnats et les nouveaux formats des compétitions. Dans de nombreux cas, Mannaert estime que les clubs sont davantage opposés alors qu'ils devraient travailler de concert.

Les Brugeois ont une idée claire de l'orientation qu'ils veulent donner au football belge, et pensent notamment à une BeNeLiga. Selon eux, il tentent de relever le défi dans ces dossiers mais se heurtent trop souvent à des opinions divergentes au sein de la Pro League. Frustrés, les champions de Belgique ont donc décidé de se retirer du CA.