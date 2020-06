Jupiler Pro League - Le Racing Genk accueille à nouveau Paul Onuachu et Eboue Kouassi

(Belga) Le Racing Genk a salué dimanche le retour de l'attaquant Paul Onuachu et du médian Eboue Kouassi. Onuachu, un Nigérian, et Kouassi, un Ivoirien, se trouvaient toujours en Afrique en raison de la pandémie de coronavirus. Le club a réussi à les faire rentrer en Europe via Paris.

Onuachu s'était entraîné jusqu'à la mi-mai avant de partir pour le Nigeria. Il est retourné à Genk dans la nuit de vendredi à samedi, via Paris. Kouassi avait continué à s'entraîner de manière individuelle après la fin des entraînements collectifs puis s'était envolé pour son pays natal. Il est rentré en Belgique jeudi soir. Dimanche matin, les deux joueurs ont passé leurs tests au centre médical Adlon de Diepenbeek. Si tout se passe bien, Onuachu et Kouassi rejoindront le groupe dans le courant de la semaine. Simon Deli (Club Bruges) et Pierre Desiré Zebli, de l'équipe B de Genk, était présent sur le vol vers l'Europe. (Belga)