Jupiler Pro League - Le Standard émerge contre Ostende mais perd Vanheusden, sorti sur blessure

(Belga) Grâce à un but de raccroc en fin de match signé Noë Dussenne (86e), le Standard a remporté in extremis dimanche sa rencontre face au KV Ostende (1-0) lors de la 11e journée de Jupiler Pro League. S'ils ont empoché trois points précieux, les Liégeois ont perdu, sur blessure, leur capitaine Zinho Vanheusden, rapidement sorti sur civière.

Le principal fait du premier acte a été la sortie sur blessure du capitaine du Standard. Longtemps resté au sol, Vanheusden a été évacué sur civière à la 23e minute, en pleurs et visiblement gravement blessé au genou. Le défenseur de 21 ans, nouveau Diable Rouge, a déjà eu des problèmes de genou, victime d'une rupture du ligament croisé du genou gauche en septembre 2017 alors qu'il évoluait à l'Inter. Le Standard n'a pas été capable d'ouvrir la marque avant la pause. Selim Amallah a vu sa frappe, déviée par Guillaume Hubert, frapper la transversale ostendaise. En embuscade, Dussenne n'a pas été capable de cadrer sa reprise (28e). Déjà présent en début de match, le KVO a encore été dangereux via Fashion Sakala, parti seul au but mais rattrapé de justesse par Bope Bokadi (35e). La seconde mi-temps a débuté par une nouvelle occasion ostendaise, le tir puissant de Sakala trouvant la transversale d'Arnaud Bodart (56e). Amallah a ensuite loupé l'immanquable. Idéalement servi par Balikwisha au petit rectangle, l'international marocain n'a pas été capable de cadrer sa reprise de la tête (65e). Alors qu'on se dirigeait vers un nouveau match sans victoire pour le Standard, les Liégeois ont émergé sur un corner de Nicolas Gavory repris de la tête par Dussenne (1-0, 86e). Le Standard, qui courrait derrière une victoire depuis le 4 octobre, grimpe à la 3e place avec 21 points, une longueur derrière le leader Charleroi et à égalité avec le Beerschot. Le KVO est 10e (15 pts). Jeudi, les troupes de Philippe Montanier seront, pour la troisième semaine de rang, en action sur la scène européenne. Après deux défaites dans le groupe D de l'Europa League, contre les Rangers et à Benfica, le Standard se rendra en Pologne pour défier jeudi le Lech Poznan (18h55), qui jouera lundi en Coupe. (Belga)