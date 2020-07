Jupiler Pro League - Matines brugeoises : le Club Bruges bat Lille

(Belga) Le Club Bruges, dans le cadre ses Matines, a battu Lille 2-0, samedi en début de soirée au stade Jan Breydel.

Philippe Clement a aligné son meilleur onze possible, laissant Clinton Mata, Simon Deli et Krépin Diatta au repos. Le duo d'attaque était composé de David Okereke et Youssouph Badji, qui est le meilleur buteur de la campagne de préparation des champions de Belgique avec quatre buts. Malgré la pluie, les Blauw & Zwart se sont créés des occasions et sur un premier coup de coin mal dégagé, Mats Rits d'un retourné a battu le gardien lillois de près (11e, 1-0). Les Dogues se sont montrés dangereux pour la première fois par André, qui a été contré par Simon Mignolet (15e). Cependant, malgré un rythme assez rapide, les occasions sont restées plutôt rares. Immédiatement après le changement de camp, le Club s'est forgé une grosse opportunité à la suite d'un mouvement lancé par Hans Vanaken et poursuivi sur le flanc gauche par Charles De Ketelaere. Le jeune ailier a centré en direction de Badji, qui a manqué le ballon d'un rien (46e). Ce n'était pas le jour de l'attaquant sénégalais, qui a tiré sur le poteau alors qu'il avait été bien isolé au petit rectangle par Okereke (52e). Alors que Lille remplaçait toute son équipe (61e), Clement a effectué deux premiers changements avant de faire monter Emmanuel Dennis et Siebe Schrijvers à la place d'Okereke et De Ketelaere (73e). Un duo gagnant car sur passe de Dennis, Schrijvers affichait le score final au marquoir (78e, 2-0). (Belga)