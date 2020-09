Jupiler Pro League - Ostende va pouvoir accueillir tous ses abonnés dans son stade

(Belga) Le KV Ostende a annoncé lundi avoir conclu un accord avec la Ville d'Ostende pour admettre tous ses abonnés, soit environ 3.000 spectateurs, lors des prochains matches à domicile. Le samedi 19 septembre, l'équipe côtière jouera son premier match de la saison avec du public présent à la Diaz Arena contre OH Louvain.

A partir de la cinquième journée, plus de 400 supporters pourront assister aux matches le week-end prochain, conformément au protocole établi par un groupe de travail composé de représentants de la Pro League, de la fédération de football, des cabinets des ministres des Sports flamand et wallon, de la cellule Football du SPF Affaires intérieures, de la police fédérale, de la police locale et des clubs. En raison des mesures contre le coronavirus, aucun match de championnat n'a été joué en présence de public en Belgique depuis le 7 mars. Ostende a souligné que chaque abonné doit indiquer la composition de sa bulle (une personne peut aussi être une bulle). Le port du masque est obligatoire pendant le match. "Sur la base du nombre d'abonnés et des bulles déjà spécifiées, le KVO a élaboré un plan de stade conforme au protocole imposé par la Pro League", peut-on lire sur le site du club. "Cela signifie, entre autres, que la distanciation physique est prise en compte et qu'il ne peut y avoir plus de 400 supporters par compartiment. Dans ce plan, nous partons du principe que tous les abonnés auront une place dans la Diaz Arena. Cette proposition a déjà été examinée et approuvée par les services de sécurité et de police ainsi que par le conseil municipal et le cabinet du bourgmestre Bart Tommelein". Le plan proposé doit maintenant être approuvé par le ministre flamand des Sports Ben Weyts. (Belga)