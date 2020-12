Jupiler Pro League - Pas d'inquiétude à l'Excel Mouscron suite à la vente du LOSC par Gérard Lopez

(Belga) Gérard Lopez a revendu le club de Lille à la société Callisto, filiale du fonds d'investissement Merlyn Partners, a annoncé le club nordiste vendredi soir. À l'Excel Mouscron, racheté par Gérard Lopez l'été dernier, la sérénité reste de mise malgré le changement de cap opéré par son propriétaire en France.

Contacté par Notélé, la télévision régionale de la Wallonie picarde, Patrick Declerck, président de l'Excel Mouscron, a confié ne pas être inquiet par le retrait de Gérard Lopez du LOSC. Patrick Declerck rappelle que l'Excel appartient à Gérard Lopez et n'a donc pas de lien avec le LOSC, hormis en ce qui concerne l'aspect sportif. Pour la saison en cours, il précise qu'il existe des garanties apportées par Gérard Lopez. Un conseil d'administration sera organisé dans les prochains jours et l'Excel devrait en savoir plus sur les intentions de son actionnaire principal, a fait savoir Notélé. A son arrivée au sein du club mouscronnois, actuellement avant-dernier de D1A, Gérard Lopez, homme d'affaires luxembourgeois, nommé à la tête de Lille le 26 janvier 2017, a mis en place un partenariat sportif entre l'Excel Mouscron et le LOSC. "Dans un premier temps, Lille va mettre à disposition des jeunes joueurs d'un certain niveau qui n'ont pas l'occasion de gagner assez d'expérience dans les rencontres de réserves", avait déclaré l'intéressé. Au total, ce sont 12 joueurs qui sont arrivés au sein du club hurlu en provenance du club français. Tout comme le club portugais de Boavista, l'Excel Mouscron est détenu par Jogo Bonito Group, un fonds d'investissement basé au Luxembourg créé par Gérard Lopez, en juillet dernier. Cette structure est totalement indépendante de celle qui détenait le LOSC. (Belga)