Jupiler Pro League: plusieurs clubs vont reprendre l'entraînement dès lundi

(Belga) Plusieurs formations de D1A vont se réunir lundi pour la première fois en vue de l'exercice 2020-2021 de Jupiler Pro League. Lundi dernier, Saint-Trond était le premier club de D1A à reprendre l'entraînement. Le Standard, Anderlecht, Charleroi, Genk, l'Antwerp, Eupen, Malines et Courtrai vont également se retrouver dès lundi.

Les Liégeois, après un premier contact avec leur nouvel entraîneur Philippe Montanier vendredi, ont deux journées de tests physiques lundi et mardi avant le premier entraînement prévu mercredi. Le programme devrait être identique du côté du Sporting de Charleroi, 3e du défunt championnat, et d'Eupen. Au RSCA, les joueurs sont, selon la presse, attendus lundi à Neerpede pour les contrôles médicaux. Les Genkois auront eux d'abord une session d'entraînement lundi avant deux jours de tests physiques et médicaux ensuite. Du côté de l'Antwerp, les tests physiques sont déjà effectués et Ivan Leko va, dès lundi, dispenser son premier entraînement en tant qu'entraîneur du Great Old. A Malines, les troupes de Wouter Vrancken devront passer par l'obligatoire case des tests physiques lundi et mardi avant de fouler le terrain jeudi. Les Malinois ont prévu un stage à Tubize du 4 au 10 juillet. A Courtrai, le président Joseph Allijns a annoncé en personne dimanche sur Twitter que le KVK allait reprendre l'entraînement dès lundi. Six équipes vont encore attendre une semaine supplémentaire avant de reprendre l'entraînement. Le Club de Bruges, le Cercle, La Gantoise, Ostende, Zulte Waregem et Mouscron se réuniront le lundi 22 juin. Les deux équipes brugeoises vont organiser des tests médicaux en fin de semaine prochaine avant de reprendre l'entraînement le lundi. La Gantoise, vice-championne de Belgique, jettera aussi les bases de sa saison le lundi 22 juin, à l'instar d'Ostende, Zulte Waregem. Mouscron devrait reprendre l'entraînement par trois jours de tests physiques les 22, 23 et 24 juin. Jusqu'au 1er juillet et un probable assouplissement des mesures en vigueur concernant le coronavirus, les clubs devront s'entraîner à huis clos et avec un maximum de 20 joueurs par terrain. Le championnat doit en principe débuter le 7 août. (Belga)