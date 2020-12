Jupiler Pro League - Quatrième défaite de suite pour le Standard, battu 1-2 par Saint-Trond

(Belga) Battu 1-2 par Saint-Trond, lanterne rouge, le Standard a concédé une quatrième défaite de suite, samedi, lors de la 19e journée du championnat de Belgique de football, rebaptisé Younited League le temps d'un week-end. Duckens Nazon (5e) et Yuma Suzuki (16e) ont inscrit les buts de Saint-Trond, qui a terminé la rencontre à dix après le rouge reçu par Maximiliano Caufriez (53e). Jordan Muleka (71e) a réduit l'écart. Les Liégeois restent bloqués en 11e position avec 25 points. Saint-Trond (17 points) revient à la hauteur de Malines et de Mouscron.

Après 16 minutes, le marquoir affichait déjà 0-2. Dès la 5e minute, Bokadi loupait son intervention, Suzuki s'envolait vers le but et, devant Bodart, glissait le ballon à Nazon, lequel n'avait qu'à déposer le cuir au fond des filets. A la 16e minute, Suzuki reprenait victorieusement de la tête un corner de Garcia. Saint-Trond aurait pu encore alourdir la marque quelques minutes plus tard. Après avoir eu du mal à négocier une frappe flottante de Caufriez (23e), Bodart réalisait une excellente sortie devant Colidio (25e). La réaction liégeoise passait par Carcela. Le milieu offensif obligeait Schmidt à intervenir à deux reprises, pour dévier une frappe de l'entrée du rectangle (7e) et pour repousser une frappe depuis un angle réduit (39e). En début de seconde période, Saint-Trond se retrouvait à dix à la suite d'un pied en avant de Caufriez sur Gavory (53e). Une tête de Muleka, sur un coup franc de la droite de Siquet, relançait le suspense (2-1, 71e). Muleka déviait ensuite un centre de la droite, sans parvenir à surprendre Schmidt. Le gardien japonais sauvait les siens en fin de rencontre en détournant une tête à bout portant de Laifis (90e). C'est le huitième match consécutif sans victoire du Standard, dont le dernier succès remonte au 1er novembre contre Ostende (1-0). Depuis, les Liégeois ont concédé quatre partages puis quatre défaites. Saint-Trond, qui signe une deuxième victoire d'affilée, compte 17 points et revient ainsi à la hauteur du KV Malines et de Mouscron, qui s'affrontent dimanche. (Belga)