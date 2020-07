Jupiler Pro League - Racheté par Gérard Lopez, Mouscron développera des jeunes avec Da Cruz comme entraîneur

(Belga) L'Excel Mouscron a officialisé samedi le rachat du club par Gérard Lopez, également propriétaire du club de football français de Lille. Le nouvel homme fort du Canonnier a présenté son projet avant un match de préparation entre les deux clubs. Mouscron développera des jeunes joueurs du LOSC et servira de "plate-forme pour attirer des jeunes Belges". Fernando Da Cruz sera à nouveau l'entraîneur du club, cinq ans après un premier passage sur le banc de touche.

"Ce n'est pas le LOSC qui achète Mouscron, mais c'est une de mes sociétés. C'est moi qui ai repris le club", a précisé Gérard Lopez en conférence de presse. Cette reprise consiste en deux approches, détaille Lopez. "Le LOSC investit beaucoup dans les jeunes joueurs, mais en France, nous n'avons pas de championnat de réserves pros. Mouscron nous permet de mettre à disposition de ce club des joueurs d'un certain niveau, d'un certain talent. Cela ne veut pas dire que Mouscron est un club satellite, le LOSC a un partenariat avec Mouscron qui est simplement de mettre à disposition des joueurs. En parallèle, j'aimerais que Mouscron devienne pour moi la plateforme qui permette d'attirer des jeunes joueurs belges." Au niveau des ambitions, Gérard Lopez indique que "sportivement, Mouscron doit simplement s'affirmer dans une première saison avec une équipe jeune et après avoir des ambitions qui lui sont propres, avec entre autres la capacité de chercher et d'attirer des jeunes joueurs belges." Pour diriger cette équipe, Fernando Da Cruz redeviendra l'entraîneur principal, poste qu'il avait occupé par intérim entre le 29 décembre 2014 et juin 2015. Il avait été adjoint entre juillet 2012 et décembre 2014 et fut ensuite responsable du centre de formation des jeunes entre juillet 2015 et juillet 2017. "L'objectif, c'est de construire un effectif qui va nous permettre non seulement de développer les jeunes mais aussi de remplir les objectifs de Pro league dans un premier temps", a indiqué Da Cruz. "Le championnat belge est difficile, contrairement à ce que l'on pense. Il y a cinq ans, il y avait quatre ou cinq équipes très fortes, aujourd'hui il y en a plus puisque des équipes comme Charleroi ou l'Antwerp font partie maintenant du top. L'idée c'est d'exister dans le championnat avec notre stratégie qui est de développer les jeunes, mais les jeunes il faut les accompagner. Notre ambition est de faire une alliance entre des jeunes et des joueurs plus expérimentés pour réussir le projet de s'installer dans la durée et d'être le plus ambitieux possible en termes de classement." (Belga)