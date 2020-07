Jupiler Pro League - Un joueur de Saint-Trond positif au coronavirus, le match contre Anderlecht maintenu

(Belga) Le jeune Rein Van Helden, 17 ans, qui s'entraîne avec le noyau A de Saint-Trond a été testé positif au coronavirus. Peter Bollars, le médecin du club, l'a confirmé à Belga samedi. Le match amical prévu samedi midi à Anderlecht a été maintenu.

"Nos joueurs ont passé un nouveau test au virus jeudi", a précisé Bollars. "Rein Van Helden a été testé positif et n'a pas de symptôme. Il était surpris et déçu quand je lui ai annoncé car il a dû quitter le groupe et se mettre en quarantaine. Il sera à nouveau testé la semaine prochaine." Le match amical face à Anderlecht a finalement été maintenu après une discussion avec le club bruxellois. "La Pro League permet aux clubs de décider de la tenue d'un match", a ajouté Bollars. "Le but du protocole de la Pro League est d'anticiper rapidement les cas positifs, ce que nous avons fait. Cela risque encore d'arriver dans les prochaines semaines." Les joueurs d'Anderlecht et de Saint-Trond seront tous testés après la rencontre. (Belga)