Jurgen Klopp annonce son départ de Liverpool en fin de saison

Liverpool n'est que le 3e club qu'entraîne Klopp, sous contrat jusqu'en 2026 sur les rives de la Mersey. L'Allemand a fait ses classes à Mayence entre 2001 et 2008 avant d'évoluer également sept saisons au Borussia Dortmund (2008-2015), remportant deux titres de champion et une Coupe d'Allemagne avec le BVB, qui a en outre été finaliste de la Ligue des Champions en 2013.

Depuis son arrivée à Liverpool, Klopp emmené les Reds à une Ligue des champions en 2019 (et deux finales en 2018 et 2022), une Coupe d'Angleterre en 2022, une Coupe du monde des clubs en 2019 et surtout à un titre de champion de Premier League au terme d'une saison remarquable en 2020, alors que les Reds couraient après depuis 1990.