Jürgen Klopp invite Sven-Goran Eriksson à être l'entraîneur de Liverpool une journée

"Je ne le connais pas, malheureusement pas", a déclaré Klopp dans plusieurs journaux. "Je le connais sans le connaître, nous ne nous sommes jamais rencontrés. Oui, c'était évidemment une nouvelle très émouvante quand on l'a apprise. J'ai entendu pour la première fois parler de son admiration ou de son amour pour Liverpool et du fait qu'il était un fan depuis toujours. J'ai entendu parler du match des légendes et d'autres choses de ce genre. Je ne suis pas en charge de cela et je ne peux donc rien dire à ce sujet. La seule chose que je peux dire, c'est qu'il est le bienvenu ici et qu'il peut s'asseoir à ma place dans mon bureau et faire mon travail pendant une journée s'il le souhaite. Il n'y a pas de problème".