Jürgen Klopp pense que Mohamed Salah devrait rentrer à Liverpool pour sa rééducation

Jürgen Klopp pense que Mohamed Salah devrait rentrer à Liverpool pour soigner le problème musculaire qu'il a contracté avec l'Egypte en Coupe d'Afrique des Nations (CAN). "Quelle que soit la durée de son absence, je pense que tout le monde comprend qu'il est logique qu'il fasse sa rééducation avec nous ou avec notre équipe", a expliqué l'entraîneur de Liverpool, cité par le site du club. "C'est ce qui est prévu, mais je ne sais pas si c'est déjà gravé dans le marbre."

Salah est sorti juste avant la pause contre le Ghana (2-2), se plaignant de la cuisse gauche, jeudi. Les examens effectués ont révélé une blessure musculaire qui le privera des deux prochaines rencontres de son équipe nationale, contre le Cap-Vert lundi, lors de la dernière journée du groupe B, et l'éventuel huitième de finale, si l'Egypte se qualifie.

Klopp a parlé avec Salah "directement après le match, pratiquement la nuit où c'est arrivé. Depuis, il est en contact avec notre médecin. Le médecin me donne des nouvelles, donc je pense qu'il sera de retour", a ajouté l'Allemand, qui "ne sait pas" si Salah pourra à nouveau jouer pour l'Egypte durant la CAN. "Je ne suis pas médecin. Je dirais que si l'Egypte se qualifie pour la finale et qu'il est apte avant la finale, alors probablement oui. Pourquoi pas?"