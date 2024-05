Jusqu'à trois ans de prison requis contre des fans genkois pour agression sur la police

Le ministère public a requis des peines de prison de 14 mois à trois ans pour les 18 supporters du RC Genk qui s'en étaient pris à la police en 2022, après le derby contre Saint-Trond, en lui jetant un cocktail Molotov et des feux d'artifice cobra. Une interdiction de stade de trois ou cinq ans a également été requise. Lors des échauffourées, un pétard cobra a explosé à proximité d'un inspecteur qui filmait. Ce dernier souffre de lésions auditives permanentes dues à la forte détonation et a demandé des dommages et intérêts de plus de 12.000 euros.