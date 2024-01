Kalvin Phillips prêté par Manchester City à West Ham

Le milieu défensif de 28 ans, barré par l'Espagnol Rodri, n'est jamais parvenu à s'imposer chez les champions d'Angleterre et d'Europe en titre, qu'il a rejoints en juillet 2022 après huit saisons à Leeds, où il est né.

Phillips n'a participé qu'à 31 rencontres en un an et demi chez les Citizens. Il n'a débuté aucun match de Premier League cette saison et seulement deux lors de l'exercice précédent, perturbé par une blessure à l'épaule.