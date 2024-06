Kane après le partage de l'Angleterre face à la Slovénie: "On a mieux joué qu'auparavant"

L'Angleterre termine le Groupe C à la première place, avec cinq points. "C'était le plus important", a reconnu Kane. "Notre objectif était de remporter le groupe et nous y sommes parvenus. Nous gardons ainsi le contrôle sur la suite du tournoi."

Après une victoire peu convaincante(1-0 contre la Serbie) et deux nuls ternes (1-1 contre le Danemark et 0-0 contre la Slovénie), les critiques à l'égard des Three Lions ne manqueront pas.