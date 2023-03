Karel Geraerts, l'entraîneur de l'Union St-Gilloise, espère jouer contre Feyenoord

"C'est une belle performance, on a joué pour gagner. Les joueurs ont montré beaucoup de maturité et de qualités", a commenté l'entraîneur de l'Union St-Gilloise. "On est resté bien organisé parce que c'était clair que eux étaient venus pour gagner. On n'a pas fait de faute et on a été très efficace en mettant au fond les occasions que nous avons eues. C'est une bonne prestation ce soir. Je suis très fier et très content. Je prends du plaisir , car c'est très bien d'être en quarts de finale en Europe avec l'Union. Il y a deux ans, on était en D2 et là on va jouer en quarts de finale de l'Europa League. On peut profiter et prendre du plaisir".

Vendredi, l'Union va connaître son adversaire avec du beau monde encore comme adversaire possible. "Une belle affiche ça peut être Feyenoord, une équipe belge contre une équipe néerlandaise ça peut être bien".