Karel Geraerts s'attend à "un vrai match de football" contre Leverkusen

Après avoir arraché le partage au match aller en Allemagne (1-1), l'Union a conservé toutes ses chances d'atteindre les demi-finales de la C3. "Je m'attends à un vrai match de football. Il y aura beaucoup de pression car les deux équipes veulent se qualifier. Nous allons affronter un très bon adversaire mais nous devons simplement croire en nous-mêmes", a déclaré Geraerts mercredi en conférence de presse.

Pour arracher la qualification, l'Union devra se montrer entreprenante tout en évitant de trop se découvrir derrière. "Limiter les espaces, c'est quelque chose que nous essayons de faire à chaque match. Ce sera encore plus important contre une équipe comme Leverkusen qui joue avec beaucoup de mouvements et de vitesse. Mais nous voulons nous qualifier et nous devrons aussi penser de manière offensive. Au bout du compte, cela reste un match à onze contre onze entre deux équipes en forme."