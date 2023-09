Kassandra Missipo, auteure du but en Écosse : "On peut rentrer la tête haute"

Auteure de son premier but avec les Red Flames, Kassandra Missipo n'était pas totalement satisfaite après le partage face à l'Écosse dans la 2e rencontre de la Belgique en Ligue des Nations de football, mardi soir à Glasgow: "C'est amer de concéder le 1-1 à la dernière minute. Mais en y repensant, on peut être contentes de rentrer à la maison avec un point. On n'a pas perdu ici. C'est le plus important. Si on nous avait dit cela avant le match, on aurait signé. On peut rentrer la tête haute. Et on a pris les trois points contre les Pays-Bas", a-t-elle confié au micro de l'Union belge de football.

"On était un peu endormie en première mi-temps, l'Écosse a eu le temps de développer son jeu. On a bien réagi en 2e période, on a mis de la pression. On doit être plus calme en attaque et concrétiser nos occasions", a-t-elle encore analysé.

La milieu de terrain de Sassuolo a aussi reconnu: "Je suis très contente d'inscrire mon premier but après autant de caps (52, ndlr) et en plus de la tête. On m'a toujours dit que je suis trop petite pour faire des têtes."