Kazeem Olaigbe et Arne Engels offrent la victoire à la Belgique à Malte

La Belgique s'est imposée 0-2 sur la pelouse de Malte pour son deuxième match du groupe B des qualifications pour l'Euro U21 2025 de football vendredi. Avec un bilan de 6 sur 6, les Diablotins rejoignent provisoirement l'Espagne et la Hongrie en tête du groupe.

Face à un bloc maltais bas et compact, la Belgique a eu du mal à trouver la faille en première période malgré un tir sur le poteau de Lucas Stassin (8e) et une tête de Koni De Winter qui est passée à quelques centimètres du but du gardien maltais Hugo Sacco (22e).

Au repos, Gil Swerts a lancé Hugo Siquet à la place d'Ignace Van der Brempt et les Diablotins ont accentué leur pression sur la défense à l'image d'un Malick Fofana virevoltant. Comme face au Kazakhstan en septembre, la délivrance est venue des pieds de Kazeem Olaigbe, monté à la place de Stassin. Lancé en profondeur par Tuur Rommens, le joueur du Cercle Bruges n'a laissé aucune chance à Sacco (75e, 0-1).