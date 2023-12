Kerk et Yusuf remplacent Muja et Ekkelenkamp, suspendus, à l'Antwerp face au Barça

Mark van Bommel a décidé d'aligner le Néerlandais Gyrano Kerk et le Nigérian Alhassan Yusuf à l'occasion de la dernière rencontre de l'Antwerp en Ligue des Champions cette saison, face au FC Barcelone, coup d'envoi à 21h00 au Bosuil. Ceux-ci doivent suppléer deux suspendus: Arbnor Muja sur le flanc droit offensif et Jurgen Ekkelenkamp au milieu de terrain.

Aux avant-postes, Chidera Esuke aura pour rôle de poser des problèmes à Hector Fort, joueur de 17 ans choisi par Xavi au poste de latéral droit pour ses débuts avec l'équipe seniors du Barça. Kerk arpentera le flanc droit en espérant offrir les occasions nécessaires à l'avant-centre Vincent Janssen.

L'Antwerp est d'ores et déjà assuré de terminer dernier de son groupe. Le Great Old n'a pas pris le moindre point au cours de ses cinq premières rencontres, alors que le Barça domine le groupe H avec 12 points. Les Catalans devraient terminer, sauf surprise, à la première place tandis que Porto et le Shakhtar (9 points chacun) vont se disputer le deuxième place qualificative pour les 8es de finale. La victoire est impérative pour les Ukrainiens s'ils ne veulent pas terminer 3e et disputer les barrages pour l'Europa League.

- La composition de l'Antwerp: