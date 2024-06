Kevin De Bruyne: "On a bien joué offensivement et défensivement et mérité de gagner"

Kevin De Bruyne auteur du 2e a déclaré après la victoire de la Belgique 2-0 aux dépens de la Roumanie, samedi soir à Cologne, au micro de la RTBF: "Le sensation est un peu le même que contre la Slovaquie. On a donné quelques occasions, mais on a bien joué et on a mérité de gagner."

Tout n'a pas été parfait a reconnu le capitaine des Diables Rouges. "On a fait quelques erreurs et donné des occasions, mais on a bien joué offensivement et défensivement aujourd'hui et ils n'ont pas marqué."

À propos de l'assist du gardien de but Koen Casteels sur son but. "C'est le football, on se crée des occasions et puis il y a un long ballon. J'ai trouvé l'espace et marqué juste à temps."