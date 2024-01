Kevin de Bruyne doublement décisif dans la victoire à Manchester City face à Newcastle

Manchester City l'a emporté de justesse à Newcastle 2-3 samedi lors de la 21e journée de Premier League. Kevin de Bruyne, buteur et passeur décisif après sa montée au jeu, a été indispensable à la remontée des Skyblues.

En deuxième période, Kevin de Bruyne en joker de luxe a remis Manchester City à égalité (74e), cinq minutes après être monté au jeu pour Bernardo Silva (69e). Jérémy Doku, titulaire, non décisif mais percutant, a été remplacé par Oscar Bobb (83e) qui a offert la victoire aux Skyblues en toute fin de match sur une passe décisive millimétrée de Kevin de Bruyne (90+1e).

Bernardo Silva a ouvert la marque pour City, d'une madjer sur un centre de Kyle Walker (26e) concluant une domination des 'Citizens'. Les 'Magpies' ont ensuite pris l'avantage grâce à deux buts en 139 secondes, d'Isak (35e) et de Anthony Gordon (37e) qui ont trompé Ortega, rentré a la place de Ederson blessé, à la 8e minute.

Au classement, City remonte à la 2e place avec 43 unités, deux points derrière Liverpool, leader. Newcastle reste 10e avec 29 points.

En Italie, Cyril Ngonge a été buteur lors de la victoire de l'Hellas Verone face à l'Empoli. Les 'Gialloblu' l'ont emporté 2-1. Djuric a ouvert le score (3e) et Ngonge a doublé la mise en seconde période (56e). Malgré la réduction de l'écart pour l'Empoli par Zurkowski (64e) et l'exclusion d'Ondrej Duda (87e), Vérone s'est imposé et sort provisoirement de la zone rouge.

En Allemagne, Thomas Meunier était titulaire lors de la victoire de Dortmund face à Darmstadt, lanterne rouge. Les 'Borussen' l'ont emporté 0-3 grâce à des buts de Julian Brandt (24e), de Marco Reus (77e) et Moukoko (90+2e). Dortmund repasse 5e, devant Francfort, vainqueur de Leipzig plus tôt dans la journée.