Consécration pour Kevin De Bruyne, repris dans le Onze de l'année de la FIFA

Kevin De Bruyne figure dans le Onze de l'année 2020, le FIFA FIFPro World 11, dévoilé jeudi soir lors de la cérémonie des The Best FIFA Football Awards. Kevin De Bruyne, meilleur passeur de Premier League la saison dernière, a été élu Joueur de l'année en Angleterre cette année. Thibaut Courtois (Real Madrid) et Toby Alderweireld (Tottenham) figuraient dans la liste des 55 joueurs présélectionnés mais n'ont pas été retenus dans le Onze de l'année, composé grâce aux votes des footballeurs professionnels du monde entier.

Le Onze de l'année 2020

Gardien: Alisson Becker (Liverpool)

Défenseurs: Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Alphonso Davies (Bayern Munich), Virgil van Dijk (Liverpool), Sergio Ramos (Real Madrid),

Milieux: Thiago Alcântara (Bayern Munich/Liverpool), Kevin De Bruyne (Manchester City), Joshua Kimmich (Bayern Munich)

Attaquants: Robert Lewandowski (Bayern Munich), Lionel Messi (FC Barcelone), Cristiano Ronaldo (Juventus Turin). (Belga)

Le Polonais Robert Lewandowski a été élu Joueur de l'année 2020 par la FIFA.