Kevin De Bruyne se réjouit du retour des blessés à Manchester City

Le buteur norvégien Erling Haaland a effectué son retour au jeu après presque deux mois d'absence et les champions d'Angleterre ont remporté la victoire 3-1 sur Burnley en Premier League mercredi. De Bruyne a été titularisé pour la première fois depuis le mois d'août et John Stones est réapparu après avoir été blessé. De quoi permettre à Manchester City d'aborder le sprint final en confiance. Le défenseur Manuel Akanji est désormais le seul absent. Les tenants du titre sont deuxièmes au classement et pointent à 5 longueurs de Liverpool, en ayant joué un match de moins.

"Je pense que c'est très bien", a estimé De Bruyne, auteur de son 104e assist en Angleterre sur un des deux buts d'Alvarez mercredi contre Burnley (3-1). "Je pense que si Manu revient - et je pense que ce sera bientôt - ce sera la première fois de l'année que tout le monde sera en forme, ce qui ne peut que nous aider parce que je pense que le programme va devenir de plus en plus difficile dans les semaines à venir. Le fait que tout le monde soit disponible ne peut qu'aider l'équipe à être compétitive. Même si vous changez (l'équipe), il y a de grandes stars sur le banc et vous pouvez faire des rotations".