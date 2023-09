Killian Sardella "ne veut pas prendre de haut" le Kazakhstan

Le 4 juin 2021, Sardella avait inscrit au Kazakhstan son premier but en équipe nationale espoirs. "C'est un bon souvenir. C'était aussi le premier match de la précédente campagne. Nous avions gagné 1-3, mais je me souviens que c'était vraiment un match compliqué", a indiqué le défenseur d'Anderlecht. "C'est une équipe qui joue vraiment très défensif, assez costaud, assez solide, qui joue beaucoup en reconversion et sur les phases arrêtées. Ce sont des matchs où il faudra être vigilants. Il ne faut pas les prendre de haut et jouer à 100%."

Sardella compte 7 sélections en équipe nationale U21. Il n'avait cependant pas été repris pour l'Euro en juin dernier. "C'est vrai que sur le moment, c'était une déception parce que c'était un objectif en début de saison, mais voilà, les circonstances ont joué. Je n'avais pas disputé les playoffs, l'ancien sélectionneur a dû faire ses choix... Ma saison a recommencé il y a deux-trois mois et j'ai tourné la page."