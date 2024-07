Koeman: "Nous chercherons à nouveau des espaces contre un autre adversaire"

"On ne va pas certainement gagner facilement", a insisté Koemen. "La Turquie joue avec beaucoup de passion, tout comme la Roumanie. Mais nous nous concentrons toujours sur nous-mêmes et ce dans quoi nous sommes bons. Nous chercherons à nouveau des espaces contre un autre adversaire. Nous nous sommes entraînés dans ce sens. Nous devons être nous-mêmes et montrer que nous n'avons pas besoin d'un mauvais match pour bien jouer à nouveau."

Les Pays-Bas ont terminé troisièmes de leur poule - après une victoire contre la Pologne (2-1), un match nul contre la France (0-0) et une défaite contre l'Autriche (2-3) - mais ont été repêchés parmi les meilleurs troisièmes. En huitième de finale, les Néerlandais se sont imposés sans problème face à de pâles Roumains (3-0).