Kompany avant le "choc" face à Bournemouth: "Je ne panique pas vite"

Vincent Kompany emmène Burnley samedi après-midi à Bournemouth lors de la 10e journée de Premier League dans un match de bas de tableau. Les "Cherries" sont 19e et avant-dernier du classement avec trois points. Burnley, avec un point de plus, se situe en 18e position.

Après une première mi-temps particulièrement faible, Burnley s'est incliné 0-3 à domicile le week-end dernier face à Brentford, qui n'est pas non plus un ténor de la Premier League. Les joueurs de Kompany ont ainsi concédé une septième défaite de la saison en championnat. En neuf matchs, ils ont encaissé 23 buts, seule la lanterne rouge Sheffield United, qui ne compte qu'un point, fait pire. En championnat cette saison, ils n'ont gagné que contre Luton Town, et pris un point contre Nottingham Forest.

Malgré ces résultats médiocres, Kompany ne panique pas. "Mon attitude ne changera certainement pas : être constant et travailler dur, à chaque match. Ce n'est pas dans ma nature de paniquer", a déclaré Kompany à la presse vendredi. "Je veux gagner chaque match. Il faut gagner tous les matchs. Nous devons gagner chaque match. Pour y parvenir, il faut demander le meilleur de chacun chaque jour".