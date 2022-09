Kompany et Tielemans prêtent leur voix à un livre pour enfants dans l'univers du RSCA

(Belga) Le livre "Fromage" a été présenté mercredi après-midi dans une école d'Anderlecht. Il met notamment en scène une femelle léopard, Zora, qui joue au football au RSC Anderlecht. Deux légendes du club bruxellois, Vincent Kompany et Youri Tielemans, ont prêté leur voix à la version audio de l'histoire.

"Fromage est une histoire d'opportunités, qui parle de la vie dans une grande ville. Et d'être fier de ses origines", a détaillé en marge de la présentation l'auteur Bart Cannaerts, qui a travaillé en collaboration avec la maison de production De Geluidshuis. Outre les rôles d'élan et de girafe respectivement interprétés par Kompany et Tielemans, le livre est truffé de références au Sporting qui devraient ravir les initiés. On y croise ainsi Jan Mulder, Eddy Merckx, un membre du staff surnommé Jeanke ou encore un certain Remco. Le livre est disponible en français et en néerlandais, en version "cherche et trouve" et en histoire audio de plus de 60 minutes. D'autres personnalités ont donné de la voix pour le texte, telles que Mourade Zeguendi, Jennifer Heylen, Roland Bindi, Marcha Van Boven, Philippe Allard, Aïssatou Diop, Serine Ayari, Damien Gillard, Damien De Dobbeleer, Erico Salamone, Olivier Massart, Filip Peeters et Bach-Lan Lê-Bá. (Belga)