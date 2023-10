Kompany souhaite "tirer des leçons de cette défaite à Brentford"

Cette septième défaite de la saison en championnat n'est pas facile à encaisser pour les hommes de Vincent Kompany, qui comptent seulement 4 points et occupent la 18e position. En neuf rencontres, ils ont encaissé 23 buts, seule la lanterne rouge Sheffield United a fait pire

En première période, Yoane Wissa (25e) a ouvert la marque d'une puissante frappe. Après la pause, malgré une meilleure construction de jeu des 'Clarets', les 'Bees' ont scellé leur victoire via Bryan Mbeumo (62e) et Saman Ghoddos (87e).

"En tant qu'équipe promue, nous savons que ce n'est pas évident d'arriver en Premier League. Mais tout peut changer d'un match à l'autre. C'est à nous de tirer des leçons de cette défaite", a déclaré Kompany aux journalistes après la rencontre.

"Notre niveau de jeu n'a pas été suffisant", a reconnu l'entraîneur de Burnley. "En première période, nous étions clairement en dessous du niveau requis pour la Premier League. L'équipe a manqué de puissance dans les duels, et nous avons eu de la chance d'être menés seulement 1-0. Après la mi-temps, nous sommes mieux rentrés dans le match, avec différentes occasions qui ne se sont pas concrétisées. Lors de cette seconde période, Brentford a fait preuve de plus de réalisme, notamment en marquant un très beau deuxième but.

Le week-end prochain, les 'Clarets' affronteront Bournemouth, avant-dernier du classement avec une unité de moins (3 points).