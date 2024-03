Koni De Winter et le Genoa battus à domicile par Monza

Le Genoa et Koni De Winter se sont inclinés samedi lors de la réception de Monza (2-3), comptant pour la 28e journée de Serie A au stade Luigi Ferraris de Gênes.

Matteo Pessina (8e) et Dany Mota (18e) ont rapidement donné un break d'avance aux Lombards mais Bologne est revenu dans le match en deuxième période. L'Islandais Albert Gudmundsson a d'abord marqué sur pénalty (52e), tirant une première fois sur le gardien mais suivant bien le ballon repoussé, et Vitinha a égalisé (68e) pour son premier but depuis son arrivée de Marseille en janvier.

C'est finalement Daniel Maldini, fils de Paolo et petit-fils de Cesare, prêté par l'AC Milan, qui a marqué le but de la victoire pour Monza (80e).