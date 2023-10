Koopmeiners rejoint Lang et Berghuis sur la liste des indisponibles du côté des Pays-Bas

Teun Koopmeiners est arrivé blessé au camp d'entraînement de l'équipe nationale néerlandaise à Zeist, aux Pays-Bas, en vue des matches de qualification pour l'Euro 2024 contre la France et la Grèce. Il rejoint une longue liste d'indisponibles pour le sélectionneur Ronald Koeman, aux côtés notamment de Noa Lang et Steven Berghuis.

En effet, le sélectionneur des Oranje ne pourra pas compter sur ses gardiens Mark Flekken et Justin Bijlow, sur les défenseurs Jurriën Timber, Matthijs de Ligt, Sven Botman et Tyrell Malacia, les milieux de terrain Frenkie de Jong, Steven Berghuis et Teun Koopmeiners, ainsi que les attaquants Noa Lang, Memphis Depay et Cody Gapko.

Après avoir intégré l'ancien Anversois Calvin Stengs au groupe pour combler les carences de l'effectif, ainsi qu'Andries Noppert, Koeman a rapatrié Ian Maatsen depuis les espoirs.