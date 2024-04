Kris Van Der Haegen va suppléer Ives Serneels comme T1: "Cela ne change rien pour moi"

Van der Haegen est l'assistant de Serneels depuis 2017 et est en contact rapproché avec le sélectionneur pour cette fenêtre internationale. Le T1 intérimaire veut poursuivre sur la lancée des dernières semaines. "Les joueuses me connaissent. Je ne suis pas une copie d'Ives. Nous avons nos personnalités. Ives est peut-être un peu plus stressé, mais c'est aussi dû à son poste. Beaucoup d'amis m'ont dit que c'était un cadeau mais cela ne change rien pour moi. Que ce soit comme T1 ou T2, c'est magnifique de débuter cette campagne contre les championnes du monde."

"Le match contre l'Espagne est peut-être le plus facile à préparer en tant qu'entraîneur. Les Espagnoles ne s'adaptent jamais à l'adversaire et tout le monde connaît leur philosophie de jeu. C'est un match fantastique pour les fans et j'espère que le stade sera de nouveau plein. L'objectif sera de ne pas les laisser marquer et d'essayer d'aller en mettre un. Nous aurons besoin d'un instinct de tueuses et la confiance est présente", a conclu Van der Haegen.