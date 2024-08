Arnstad était arrivé à Anderlecht en 2019, à l'âge de 16 ans, en provenance de Stabaek. Il avait débuté en équipe première le 4 octobre 2020 contre le Club Bruges. Le milieu de terrain a totalisé 68 rencontres et un but avec les Mauve et Blanc.

Aarhus occupe la troisième place du championnat danois après six journées.