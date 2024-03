Kristoffer Olsson a quitté l'hôpital après une maladie aiguë au cerveau

Le 20 février dernier, le Suédois avait perdu connaissance à son domicile et été transféré à l'hôpital universitaire d'Aarhus, où il avait été placé sous respirateur.

"Kristoffer n'est plus sous assistance respiratoire et a été transféré au Neurocentre Hammel, (...) spécialisé dans la rééducation avancée des troubles neurologiques. Les spécialistes estiment que la période de rééducation durera plusieurs mois", a indiqué le club danois dans un communiqué précisant que le milieu de terrain de 28 ans n'a retrouvé ni la parole ni ses fonctions motrices.

Olsson, qui compte 47 caps en équipe nationale, a joué à Anderlecht entre juillet 2021 et août 2022, disputant 48 rencontres, avant de rejoindre Midtjylland, d'abord en prêt puis définitivement. Il avait déjà effectué un premier passage dans le club danois, entre septembre 2014 et janvier 2017. Il a aussi joué à Arsenal, à l'AIK Solna et au FK Krasnodar.