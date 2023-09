Kyle Walker prolonge à Manchester City

Le défenseur anglais Kyle Walker, proche de rejoindre le Bayern Munich cet été, a signé un nouveau contrat de deux ans portant son engagement avec Manchester City jusqu'en 2026, a annoncé jeudi le club champion d'Angleterre et d'Europe.

L'international anglais de 33 ans, arrivé de Tottenham en 2017, est un des membres historiques de l'équipe de Pep Guardiola, sacrée pour la première fois en Ligue des champions en juin.

"J'ai aimé chaque instant de ces six dernières années dans ce club fantastique. J'ai un entraîneur incroyable, des coéquipiers formidables et notre staff et nos supporters sont les meilleurs", a commenté le joueur, cité dans un communiqué du club.