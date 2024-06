Kylian Mbappé absent de la présélection olympique de Thierry Henry

En janvier, Mbappé avait déclaré dans une interview publiée sur le site officiel des Jeux olympiques : "L'idée de participer aux Jeux avec la France serait une opportunité extraordinaire. En fait, c'est plus un rêve qu'une opportunité".

Henry a choisi Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace) et l'ancien attaquant d'Arsenal Alexandre Lacazette (Lyon) comme ses deux joueurs de plus de 23 ans, mais il a confirmé qu'il ajouterait un troisième joueur de plus de 23 ans à la liste finale.