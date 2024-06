Kylian Mbappé signe officiellement avec le Real Madrid pour cinq saisons

Jusqu'au dernier moment, le Paris Saint-Germain aura cru à une possible prolongation de son joueur mais ce dernier a officiellement annoncé son départ du club dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux le 10 mai dernier.

Mbappé est la recrue phare du Real Madrid, récemment sacré champion d'Espagne et champion d'Europe (après sa victoire en finale de la Ligue des Champions face au Borussia Dortmund). Le Français, qui arrive libre de tout contrat, est annoncé depuis plusieurs mois dans la capitale espagnole dans un club qui n'avait jamais caché son envie d'en faire sa future star.

Mbappé est arrivé à Paris en juillet 2018 en provenance de l'AS Monaco pour un montant proche des 180 millions d'euros. Un investissement colossal de la part de l'équipe propriété de Qatar Sports Investments (QSI) avec comme objectif principal : le trophée de La Ligue des Champions. Un sacre qui aura échappé au club dont la meilleure performance reste une finale en 2020 perdue face au Bayern Munich (0-1).

Pour le PSG, il a disputé 308 matchs toutes compétitions confondues avec à la clé 256 buts et 108 passes décisives. Il a également été sacré champion de France à six reprises avec le club de la capitale. Il a soulevé quatre fois la Coupe de France, deux fois la Coupe de la Ligue et trois fois le Trophée des Champions.