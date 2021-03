(Belga) L'AC Milan pourrait être privé de Zlatan Ibrahimovic pour trois semaines. Selon l'agence de presse italienne Ansa, l'attaquant suédois a été victime d'une déchirure aux adducteurs de la jambe gauche. Il était sorti à la 56e minute lors du match contre l'AS Rome dimanche.

Ibrahimovic, 39 ans, est donc plus qu'incertain pour les deux duels face à son ancien club Manchester United en 8es de finale de l'Europa League les 11 et 18 mars. D'autres examens prévus dans dix jours révèleront la durée de l'indisponibilité du Suédois. 'Ibra' n'a joué que 14 matches cette saison à cause de blessures et d'un test positif au coronavirus. Il a inscrit 14 buts dans le championnat d'Italie occupant la troisième place du classement des buteurs derrière Cristiano Ronaldo (19 buts) et Romelu Lukaku (18). (Belga)