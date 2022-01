L'Ajax Amsterdam interrompt son stage au Portugal en raison de plusieurs cas de covid-19

(Belga) L'Ajax Amsterdam a décidé d'interrompre son stage hivernal au Portugal, en Algarve, et de rentrer au pays en raison de plusieurs cas de coronavirus au sein de son effectif.

"Pour éviter un cluster en vue du début de la deuxième partie de saison, le dimanche 16 janvier contre Utrecht, l'Ajax ne veut prendre aucun risque", a communiqué le club ajacide mercredi. "C'est par mesure préventive que nous avons décidé de rentrer à Amsterdam", a ajouté le champion des Pays-Bas qui n'a pas donné plus de détails sur le nombre de contaminations. D'un groupe d'une soixantaine de personnes, en ce compris les joueurs et membres du staff, tous ont présenté un test négatif au coronavirus avant le départ pour le Portugal lundi, selon l'Ajax qui a décidé deux jours plus tard d'écourter avec effet immédiat son stage en Algarve. (Belga)