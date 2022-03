L'Ajax retourne la situation et remporte le Klassieker contre Feyenoord

(Belga) L'Ajax Amsterdam s'est sorti d'une situation délicate dimanche lors du Klassieker face à Feyenoord lors de la 27e journée d'Eredivisie. Menés à deux reprises, les Ajacides l'ont finalement emporté 3-2 grâce à un but d'Antony dans les derniers instants de la rencontre (86e). Averti pour avoir enlevé son maillot sur le but décisif, l'attaquant brésilien a été exclu dans les arrêts de jeu (90e+3).

Luis Sinisterra avait ouvert le score en début de match (8e) pour Feyenoord mais le meilleur buteur d'Eredivisie, Sébastien Haller égalisait avec son 20e but de la saison déjà (24e). Dans la foulée, le but de Guus Til permettait aux Rotterdamois de rentrer aux vestiaires avec l'avantage (28e). En deuxième période, les Amstellodamais se montraient dominateurs et finissaient par faire plier leurs rivaux sur un magnifique coup-franc de Dusan Tadic qui finissait dans la lucarne d'Ofir Marciano (78e). Le but d'Antony quelques minutes plus tard permettait aux hommes d'Erik Ten Haag de l'emporter et de mettre la pression sur son dauphin, le PSV Eindhoven. L'Ajax est en tête de l'Eredivisie avec 66 points, le PSV compte 61 points mais affronte le Fortuna Sittard à 16h45. Feyenoord reste 3e avec 55 points, soit un de plus que Twente et quatre de plus que l'AZ Alkmaar, qui jouera à Tilburg face à Willem II à 20h. (Belga)