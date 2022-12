L'Allemand Christopher Vivell nommé directeur technique de Chelsea

(Belga) L'Allemand Christopher Vivell est le nouveau directeur technique de Chelsea, a annoncé mercredi le club anglais. Vivell, 36 ans, avait quitté au mois d'octobre le RB Leipzig.

Vivell s'occupait du recrutement et du scouting pour toutes les catégories d'âge à Leipzig, qu'il avait rejoint en 2020 après cinq ans passés à Salzbourg, club qui appartient au même groupe. Il avait aussi travaillé à Hoffenheim entre 2010 et 2015. Vivell succède à Petr Cech, l'ancien gardien des 'Blues', qui a quitté le club l'été dernier après trois ans à ce poste. Chelsea a été racheté en mai par un consortium mené par l'Américain Tedd Boehly. Ce dernier, président du club, explique que Vivell "apportera un soutien important" à l'entraîneur Graham Potter et au groupe de propriétaires et "jouera un rôle essentiel dans l'avancement de notre vision globale pour le club." "Chelsea construit le projet le plus excitant du football mondial et je suis extrêmement fier de rejoindre le club", a déclaré Vivell. "Il y a tellement de potentiel dans ce club pour continuer à avoir du succès, se développer et croître. Sous la houlette de la nouvelle propriété, de Graham Potter et de l'équipe sportive élargie, il y a une philosophie claire et durable soutenue par l'analyse des performances, les données et l'innovation, et je suis impatient d'y jouer un rôle." (Belga)