L'Allemand Niklas Dorsch signe pour quatre ans à La Gantoise

(Belga) L'Allemand Niklas Dorsch s'est engagé pour quatre ans à La Gantoise, a annoncé le club mercredi. Le milieu de terrain de 22 ans évoluait depuis deux saisons au FC Heidenheim, en D2 allemande.

Produit de l'école des jeunes du Bayern Munich, qu'il a rejointe en 2012, Niklas Dorsch a débuté sa carrière pro au sein du club bavarois en 2016. Deux ans plus tard, il passait à Heidenheim, où il s'est imposé comme une valeur sûre. "Niklas a joué à un très haut niveau ces deux dernières années en Allemagne et il est prêt à franchir un palier dans sa carière", déclare le manager sportif gantois Tim Matthys. "Il était depuis un certain temps sur nos tablettes". (Belga)