L'ancien international et sélectionneur nord-irlandais Billy Bingham est décédé

(Belga) L'ancien international nord-irlandais, devenu ensuite sélectionneur national, Billy Bingham est décédé jeudi soir à l'âge de 90 ans, a annoncé sa famille.

Bingham, qui évoluait comme ailier, a porté notamment les couleurs de Sunderland et d'Everton (qu'il a ensuite entraîné). Il a disputé 56 rencontres pour l'équipe nationale, marquant 10 buts. En 1958, il avait atteint les quarts de finale du Mondial en Suède, où son équipe s'était inclinée face à la France. Comme sélectionneur, il avait mené l'Irlande du Nord à deux phases finales, en 1982, avec une victoire surprise sur l'Espagne pays hôte en prime, et quatre ans plus tard au Mexique. (Belga)