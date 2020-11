L'Antwerp, maladroit, est accroché par le Standard

(Belga) L'Antwerp et le Standard ont partagé l'enjeu 1-1 dimanche lors de la 12e journée de la Jupiler Pro League de football. Au but inscrit par Lior Rafaelov dès la 10e minute a répondu celui de Maxime Lestienne à la 68e. Les Anversois qui auront multiplié les occasions ne sont donc pas parvenus à renouer avec la victoire après leurs défaites 1-0 dimanche dernier à Anderlecht en championnat et 0-1 contre Linz en Europa League. Après ce second succès consécutif en championnat, le Standard reste provisoirement 4e du classement avec 22 points et revient à hauteur du Beerschot et de Genk. Charleroi conserve sa place de seul leader (23). L'Antwerp devient 5e et totalise 21 points.

Très entreprenant dès le coup d'envoi, l'Antwerp trouva rapidement la récompense de ses efforts. Après des occasions manquées par Miyoshi (2e) et Mbokani (4e et 6e), Rafaelov, entre deux défenseurs, prolongeait magnifiquement de la tête le centre de Gerkens (1-0, 10e). L'ancien Anderlechtois aurait sans doute doublé la marque sans une parade de Bodart (31e). Bien que dominé, le Standard n'était pas tout à fait inactif. Boljevic (24e) et plus encore Lestienne (33e) ont été en position d'égaliser. A la reprise, le Great Old travailla dans l'espoir d'augmenter son avance. Gerkens manqua le cadre (48e, 51e), imité par Miyoshi (56e). Malmené, le Standard réussit pourtant à revenir à égalité. Un corner prolongé de la tête par Laifis, voyait Lestienne, oublié au 2e poteau, surgir (1-1, 68e). Les hommes de Philippe Montanier revenaient de loin. D'autant que l'Antwerp continuait à se montrer maladroit en zone de conclusion à l'instar de Mbokani (71e et 79e) et pouvait nourrir des regrets au terme de ce 3e partage à domicile de la saison. (Belga)