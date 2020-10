L'Antwerp prend trois points à Zulte Waregem

(Belga) L'Antwerp est allé s'imposer 1-3 sur la pelouse de Zulte Waregem dimanche après-midi au stade Arc-en-ciel lors de la 9e journée du championnat de Belgique de football.

Le Essevee avait pourtant pris l'avance en ouvrant le score par Dompe après 7 minutes de jeu seulement. Les Anversois ont inversé la tendance en seconde période, d'abord par Haroun qui a égalisé à la 57e minute, puis par Hongla, qui a mis l'Antwerp aux commandes à la 64e. Benavente a inscrit le but de la victoire dans le temps additionnel (90e+4). Au classement, le Great Old, qui a aligné une 3e victoire d'affilée, est aux portes du top 4, 5e avec 17 points, à une longueur de la 4e place du Standard, qui a partagé 1-1 face au Club Bruges samedi. En bas de classement, Zulte Waregem pointe au 15e rang avec 9 points, 1 de plus que la lanterne rouge Mouscron, qui reçoit Eupen plus tard dans la journée (16h00).