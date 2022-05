L'Argentin Berizzo, nouveau sélectionneur du Chili

(Belga) L'Argentin Eduardo Berizzo est le nouveau sélectionneur du Chili, a annoncé jeudi la Fédération nationale (FFC). Berizzo succède à l'Uruguayen Martin Lasarte, qui n'a pas réussi à qualifier la 'Roja' au Mondial 2022.

Ancien défenseur notamment de River Plate, de l'Olympique Marseille et du Celta Vigo, international à 13 reprises, Berizzo, 52 ans, a déjà travaillé pour la sélection chilienne, en tant qu'adjoint de Marcelo Bielsa entre 2007 et 2010. Il a entraîné en Espagne, le Celta Vigo, Séville et l'Athletic, et a dirigé le Paraguay de février 2019 à octobre 2021. (Belga)