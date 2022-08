L'AS Roma attire Andrea Belotti

(Belga) L'AS Roma s'est offert les services de l'attaquant italien Andrea Belotti. Le joueur de 28 ans arrive librement dans la capitale italienne en provenance du Torino où il était en fin de contrat. Il a signé un contrat d'une saison avec la Roma avec une option pour deux saisons supplémentaires.

Belotti a marqué 100 buts en Serie A pour le Torino au cours des sept dernières saisons et a gravi les échelons jusqu'à enfiler le brassard de capitaine. Il avait pourtant fait le choix de ne pas prolonger son contrat afin de pouvoir partir librement. Belotti est aussi international italien, il a porté les couleurs de la Squadra Azzurra à 44 reprises (12 buts) et a été sacré champion d'Europe l'an dernier. Lors de la finale contre l'Angleterre, il est entré au jeu lors des prolongations et a raté son tir au but, ce qui n'a finalement pas empêché aux Italiens de remporter le titre. (Belga)