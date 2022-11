L'association européenne des supporters s'interroge sur l'organisation du Mondial 2022

(Belga) À moins d'une semaine du début de la Coupe du monde au Qatar, l'organisation Football Supporters Europe a soulevé de nouvelles questions concernant l'organisation du tournoi. Parmi celles-ci, la formation incomplète des stewards et une accessibilité insuffisante des stades aux grands groupes de supporters.

La sécurité des spectateurs est une notion essentielle, à l'intérieur comme autour des stades de football, mais l'association européenne des supporters regrette le manque d'informations concrètes émises sur le sujet par le Qatar. "Nous ne savons pas comment s'est déroulée la formation des stewards et nous ne savons pas vraiment qui ils sont. Nous ne savons pas quelle sera l'approche de la police dans certaines situations, par exemple si une bagarre éclate ou si quelqu'un utilise des engins pyrotechniques. Les poursuivront-ils ou les expulseront-ils du pays ? Nous n'avons pas de réponse à ces questions simples", déclare Ronan Evain, directeur général de Football Supporters Europe. Par ailleurs, l'association s'interroge sur l'hébergement et les hôtels pour les supporters, ainsi que sur l'accessibilité des stades de football. Le métro de Doha ne desservirait que quatre des huit stades de la Coupe du monde. Pour se rendre dans les quatre autres stades, il faudrait donc prendre des bus. "Le transport des supporters en bus depuis et vers le stade n'a jamais été testé", constate Evain. "On dit qu'on peut regarder jusqu'à trois matchs par jour, mais ce n'est pas vrai. Il faut parfois trois heures pour se rendre d'un stade à l'autre", conclut le représentant des supporters. (Belga)