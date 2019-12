L'attaquant de Leverkusen, Leon Bailey (ex-Genk) suspendu trois journées

(Belga) L'attaquant du Bayer Leverkusen Leon Bailey (ex-Genk) a été suspendu trois matchs par la Fédération allemande de football (DFB) après avoir été exclu samedi en championnat contre Cologne (défaite 2-0).

Bailey, 22 ans, a donné un coup au visage de Kingsley Ehizibue qui venait de commettre une faute sur lui. Bailey et Leverkusen ont accepté la sanction, qui comprend également une amende de 20.000 euros. Bailey manquera deux matchs avant la trêve hivernale, contre l'Herta Berlin et Mayence, et la rencontre de reprise face à Paderborn. C'est le deuxième rouge reçu par Bailey en moins de deux mois. Le 2 novembre, pour son retour après un mois d'absence en raison d'une blessure musculaire, il avait été exclu en fin de match contre le Borussia Mönchenglabach (défaite 1-2). L'attaquant jamaïcain avait alors été suspendu pour deux rencontres et écopé, déjà, d'une amende de 20.000 euros. Bailey a inscrit 3 buts en 8 matchs de Bundesliga cette saison. (Belga)